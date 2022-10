Pilotos da TAAG iniciam hoje greve de 10 dias

Angola

Os pilotos da companhia de aviaçao angolana TAAG começaram hoje uma greve que deverá prolongar-se durante os 10 próximos dias. Em causa está, nomeadamente, a exigência de salários que tenham em conta o aumento do custo de vida.

Os pilotos da transportadora angolana, TAAG, iniciaram hoje uma greve de dez dias que afectará os voos domésticos e internacionais da companhia que vive há muitos anos uma grave crise financeira.

Segundo o Sindicato dos Pilotos, não foi possível chegar a acordo com a direcção da empresa em relação o Caderno Reivindicativo apresentado no mês de Junho deste ano, que pedia entre outras exigências,um reajuste salarial e melhoria das condições de trabalho.

De acordo com este sindicato, que conta com mais de cem filiados,foi assinado em 2005, um acordo laboral com a direção da TAAG,que não está a ser cumprido pela companhia, alegando que os actuais salários dos pilotos são incompatíveis com o actual índice de inflação, que segundo dados oficiais já chega aos 18% em Angola.

A direcção da TAAG anunciou que vai alugar serviços para garantir os mínimos da actividade da empresa durante a greve,entre outras medidasoperacionais para reduzir o impacto negativo junto dos passageiros.

