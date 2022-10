Angola: Pilotos da TAAG suspendem greve

Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) sinaliza o início do processo da certificação da infraestrutura, que se prolonga até final de 2023, período que inicia operações “sem restrições”, Angola, 17 de junho de 2022. Uma aeronave do tipo Boeing 777–300CR da companhia área angolana TAAG aterrou às 13:00 locais desta sexta-feira no NAIL, proveniente do aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, sinalizando o voo experimental no âmbito da certificação do NAIL, situado no município do Icolo e Bengo. AMPE ROGÉRIO/LUSA

LUSA