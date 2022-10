Angola

Angola volta a aventurar-se no espaço

Imagem mostra um satélite em órbita. Reuters

Texto por: RFI 2 min

O Governo angolano volta esta quarta-feira, 12 de Outubro, a aventurar-se no espaço com o envio do satélite Angosat-2 na estação aeroespacial de Baikonur, no Cazaquistão. O objetivo desta missão aeroespacial é reduzir a exclusão digital e melhorar o sinal de telecomunicações nas zonas mais remotas de Angola e do continente africano.