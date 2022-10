Angola

Defesa de "Tanaice Neutro" satisfeita com decisão do tribunal

Gilson da Silva Moreira "Tanaice Neutro", activista angolano. © https://www.facebook.com/photo

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

O activista angolano Gilson da Silva Moreiro, conhecido por Tanaice Neutro, foi esta quarta-feira, 12 de Outubro, condenado a uma pena de prisão suspensa de um ano e três meses pela prática de crime ao ultraje do Estado. Em entrevista à RFI, Francisca Muteka, advogado de defesa de "Tanaice Neuro" mostra-se satisfeito com a decisão do tribunal da comarca de Luanda.