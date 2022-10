Angola: Presidente reitera compromisso com autarquias, UNITA fala em “subterfúgios”

Angola

No discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente de Angola reiterou este sábado, 15 de Outubro, o compromisso com a criação de autarquias, todavia sem avançar datas. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, acusa João Lourenço de recurso a “subterfúgios” “para que se atrase a realização das autarquias”.

Publicidade Continuar a ler

No discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente de Angola reiterou este sábado, 15 de Outubro, o compromisso com a criação de autarquias, todavia sem avançar datas. João Lourenço anunciou a construção de 35 assembleias para as autarquias locais e complexos residenciais em 36 municípios

O longo discurso do chefe de Estado angolano que marcou a abertura do ano parlamentar, serviu para o governante enumerar as realizações do seu primeiro mandato e apresentar algumas promessas para os próximos cinco anos.

João Lourenço, Presidente de Angola

Em reacção às palavras do Presidente, o MPLA, partido no poder em Angola, desvaloriza as críticas e acredita que autárquicas angolanas podem acontecer dentro de dois anos afirmou, à agência Lusa, o deputado do MPLA Mário Pinto de Andrade.

“O Presidente falou sobre as autarquias e acredito que neste mandato as autarquias vão sair, essa é a minha convicção. (...) O horizonte temporal tem que ser o parlamento a discutir, falta uma lei a ser aprovada, eventualmente vai ser necessário corrigir-se outras leis e conformá-las com as alterações que se fizeram à Constituição. Acredito que no espaço de dois anos teremos as autarquias, essa é a minha convicção.”

Mário Pinto de Andrade, deputado do MPLA

Opinião diferente tem a UNITA, maior partido da oposição em Angola. Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA diz que o discurso de João Lourenço foi um “conjunto de estatística que o país desmente”.

“Nós hoje acompanhámos um discurso, como habitualmente, longo, de alguma estatística, de uma estatística que o país desmente. Nós todos acabamos de fazer uma actualização dos cenários reais do país que temos e os sinais que o país nos mostrou não correspondem a esta radiografia do passado, de todos esses fantásticos programas que realizaram um excelente país. Um país sem problemas pela quantidade de programas bem realizados.

Nós não teríamos condições de ter visto que vive na extrema pobreza, um país que tem uma parte substantiva da sua população praticamente fora daquilo que são os parâmetros da dignidade humana, muito desemprego, um desemprego que envolve a esmagadora maioria da nossa juventude.”

Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA

Sobre a questão das autarquias, Adalberto Costa Júnior pede “coerência política” a João Lourenço, que acusa de recurso a “subterfúgios” “para que se atrase a realização das autarquias”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro