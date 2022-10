Pintora angolana Márcia Dias presente no Art Shopping em Paris

Artes

Decorre desde esta sexta-feira e ainda até amanhã aqui em Paris a 30ª edição do Art Shopping, uma exposição em que participam centenas de artistas e galerias com o propósito de propor obras de arte mais acessíveis e estabelecer um contacto directo entre os artistas e o público. Márcia Dias, pintora angolana radicada em Portugal, participa pela segunda vez nesta exposição, com o apoio nomeadamente da Fundação Óscar Ribas de que é embaixadora em Angola.

“É um orgulho muito grande mais um vez estar aqui a representar Angola, é uma oportunidade que todos os artistas têm para vir mostrar um bocadinho do potencial do seu país. Estamos aqui todos os países inseridos nesta exposição e eu fico muito contente por ter esta oportunidade mais uma vez”, começa por declarar a artista.

Ao referir que na sua óptica estas exposições servem “sobretudo para mostrar o potencial artístico do seu país porque Angola ultimamente está envolvida nestas exposições internacionais”, Márcia Dias considera que “quando um artista vai além-fronteiras é para mostrar não só o seu trabalho mas o potencial artístico que há no seu país”.

Nesta exposição que é uma das numerosas em que já participou este ano, a pintora apresenta um quadro representando o retrato de uma mulher. “Trouxe um quadro que é muito característico: uma mulher africana, toda ela com as vestes de Angola. Fiz uma imagem muito exuberante com o tecido Samakaka que é o pano tradicional de Angola, das mulheres do Huambo, mais propriamente da província da Huíla e espero fazer jus ao meu trabalho”, explica a artista.

Nascida em Luanda, Márcia Dias viveu dez anos na Suécia e está actualmente radicada em Lisboa onde reside há vinte anos. A artista cujas fontes de inspiração são principalmente a cultura, as paisagens e as mulheres do seu país, foi premiada em diversas feiras de arte. Márcia Dias representou Angola na Exposição Universal de Dubai e em Novembro de 2018, aquando de uma visita do Presidente angolano a Portugal, a artista ofereceu-lhe em mãos próprias um retrato representando-o, elaborado por ela.

