"África sempre se sentiu ligada ao Brasil e vai continuar", diz Tete António

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, considera que mais do que uma relação diplomática ou política, os povos de Angola e do Brasil estão sempre ligados, acolhendo com regozijo uma reaproximação do Brasil liderado por Lula a África.

Lula da Silva disse no seu primeiro discurso após ser eleito Presidente do Brasil, que o Mundo sente saudades do Brasil como actor do multilateralismo, com o país a ter perdido protagonismo na cena internacional sob a liderança de Jair Bolsonaro, segundo o Presidente eleito. Lula da Silva mostrou então vontade de renovar as relações com diversas latitudes, exprimindo especificamente o seu interesse no continente africano.

"Nas minhas viagens internacionais, e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia", disse o Presidente eleito na noite de Domingo.

Para Tete António, as relações entre o Brasil e Angola ultrapassam os seus líderes, sendo uma verdadeira união entre povos, com o país a mostrar disponibilidade de renovar os laços com o país irmão do outro lado do Atlântico.

"É preciso fazer uma diferença. A relação entre o Brasil e Angola não é só uma relação entre diplomatas e políticos. É mesmo uma relação de povos, portanto seja qual for a época da nossa história, os nossos povos estão sempre ligados. Todos os países atravessam certas épocas de adaptação, readaptação, evolução e, nesse sentido, a África sempre se sentiu ligada ao Brasil e vai continuar", indicou o governante angolano.

Quanto às iniciativas de Lula da Silva em África nos seus precedentes dois mandatos, Tete António, relatou que o Presidente eleito do Brasil levou a cabo projectos de cooperação relativos à agricultura.

"O Presidente Lula, no seu tempo, implementou certas iniciativas incluindo no ramo da agricultura, prometeu agora continuar a prestar atenção a África no sentido da cooperação", lembrou Tete António.

