Aulas no ensino superior em Angola retomam na quinta-feira após a suspensão da greve

Angola

Aulas no ensino superior em Angola retomam nesta quinta-feira, 3 de Novembro, depois de o sindicato decidir suspender, ontem, a greve, em assembleia de trabalhadores. Entretanto, dois dos quatro pontos que a classe acha serem fracturantes foram atendidos pelo Ministério do Ensino Superior.

Os Professores angolanos do ensino superior anunciaram, na terça-feira, a suspensão da greve, que teve inicio no final de outubro.

Eduardo Peres Alberto, secretário-geral do Sindicato do Ensino Superior, sinaliza que a classe levantou os protestos para dar oportunidade ao Governo de solucionar algumas questões que visam à melhoria da qualidade do sector.

O movimento sindical avança que as questões do seguro de saúde e do salário, devem ser remetidas pela ministra do ensino Superior à mesa do Presidente da República, pelo que, na primeira quinzena de fevereiro de 2023, o sindicato volta a ronda negocial com a tutela.

“Comunicar que ontem dia 1 de novembro decorreu assembleia extraordinária, onde foram apresentados os resultados das negociações entre o Governo de Angola e o sindicato. E os professores, ouvindo as promessas do Governo, entenderam interromper a greve para dar oportunidade ao Governo em busca de soluções duradouras sobre as questões que visam a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. Queremos aqui agradecer e informar ainda que a greve é interrompida até dia 26 de fevereiro e caso o Governo não atenda, no 27 de fevereiro os professores vão retomar a greve”, explicou o sindicalista.

Recorde-se que a greve no Ensino Superior teve início a 20 de Outubro de 2022. Dentre os pontos não concluídos do caderno reivindicativo constam a questão do seguro de saúde, aumento salarial, entre outros.

