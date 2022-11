Acidentes de aviação em Angola são segunda causa de morte

A vice-presidente Esperança da Costa mostrou-se alarmada com o número de mortes de viação nas estradas de Angola e quer mais trabalho para redução de acidentais mortais até 2030. De janeiro a outubro deste ano, ocorreram em Angola mais de 2.000 mil vítimas de acidentes de aviação.

Esperança Costa, vice-presidente da República, considera assustador o número de mortes nas estradas. A vice-presidente estima que se deve fazer mais para prevenir e diminuir em pelo menos 50% o número de vítimas mortais até 2030.

Entre janeiro e outubro deste ano, duas mil pessoas morreram em acidentes da estrada e outras 12 mil ficaram feridas. A governante lamenta as estatísticas, e Angola comprometeu-se a alcançar a meta definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“São números muito preocupantes e demostram que precisamos fazer mais e melhor para reduzirmos significativamente os acidentes nas estradas, prevenindo em pelo menos 50% o número de vítimas mortais até 2030, para também estarmos em consonância com a meta definida pela Organização Mundial da Saúde”, apelou Esperança da Costa.

Os acidentes de trânsito em Angola continuam a ser a segunda causa de morte, depois da malária, causando dor e sofrimento a várias famílias, recordou ainda a vice-presidente de Angola e líder da comissão nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito.

Correspondência de Francisco Paulo

Luanda celebrou, ontem dia “Mundial em Memória às Vítimas da Estrada”, com uma marcha que percorreu toda a Avenida Fidel de Castro e terminou no Pavilhão Multiusos Arena do Kilamba.

Uma reportagem do nosso correspondente Francisco Paulo.

