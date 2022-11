Angola

Angola: Um morto e 30 feridos no funeral do músico "Nagrelha"

Funeral do kudurista angolano “Nagrelha”. 22/11/22 LUSA - AMPE ROGERIO

Texto por: RFI | Francisco Paulo 1 min

O funeral do kudurista angolano “Nagrelha” ficou marcado por tumultos e violência à entrada do cemitério de Santa Ana, em Luanda. Para dispersar a multidão concentrada no local a polícia recorreu a gás lacrimogéneo. Um jovem morreu e 33 pessoas ficaram feridas.