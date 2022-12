Estudantes angolanos em greve de fome em solidariedade com professores

Angola

Desde terça-feira um grupo de estudantes encetou uma greve de fome em solidariedade com os professores do ensino geral em greve por melhores salários e condições de trabalho.

Um grupo de 7 estudantes angolanos entrou em greve de fome desdea passada terça-feira para apelar às autoridades a aceitarem o caderno reivindicativo dos professores, que observam uma paralisação há dois dias. O acto acontece em Luanda e terá a duração de 15 dias.

A sociedade angolana está solidária com a greve do Sindicato Nacional de Professores que reivindica melhores condições salariais e de trabalho. Em Luanda, os membros do Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) promovem uma greve de fome, com o propósito de chamar a atenção ao governo para que olhe pelas preocupações do Sinprof, segundo afirma o respectivo líder, Francisco Teixeira.

O secretário-geral da organização estudantil refere que o acto que terá a duração de 15 dias, visa também se solidarizar com os professores e protestar pela forma como Ministério da Educação desrespeita a classe docente no país.

“É uma forma de solidariedade aos professores, porque nos revemos no caderno reivindicativo apresentado por eles. Essas nossas actividades, quer a greve de fome, quer outros protestos que nós vamos realizar ao longo deste período de greve, todas elas se encaixam no conjunto de pacote de solidariedade aos professores. Nós decidimos lutar com eles até que a educação pública seja defendida e depois vamos ver outras acções subsequentes, caso o governo não atenda as reivindicações dos professores”, frisou o dirigente estudantil.

Recorde-se que já no passo mês de Novembro, sob o impulso do Sinprof, foi efectuada uma primeira fase de greve durante 6 dias. A segunda fase do bloqueio que começou na passada ter-feira e deve estender-se por 10 dias coincide com o período das provas do ensino geral em Angola.

