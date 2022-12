Cimeira da OEACP reúne-se em Luanda com presença de mais de 70 países

Cimeira

As questões da paz, segurança, economia, ambiente e direitos humanos,dominam a 10ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo de África, Caraibas e Pacífico (OEACP) que teve início hoje em Luanda.

Durante dois dias, os mais de 70 países membros da organização vão discutir questões relacionadas com o desenvolvimento, segurança assim como o ambiente, especialmente as mudanças climáticas,a seca, a segurança alimentar que assolam muitos destes países. A sustentabilidade financeira da organização entre outros assuntos de cooperação multilateral também estão na agenda.

A cimeira vai analisar igualmente o relatório de balanço da organização e adoptar a Declaração de Luanda,que contém os novos desafios para os próximos três anos em que Angola assumirá a Presidência Rotativa da OEACP.

Na abertura do fórum, o Presidente angolano, João Lourenço, destacou a importância do encontro de Luanda e apontou vários desafios para os países nomeadamente a segurança, o desenvolvimento, a fome e o reforço da cooperação Sul-sul entre outros temas de interesse comum.

O secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), Georges Chikoti, anunciou hoje que a República da Maldivas é o novo membro da organização e que a sua estrutura continua com 79 Estados-membros independentes. Não se sabe, no entanto, qual foi o país que se retirou da organização.

As reuniões preparatórias da 10.ª Cimeira de Luanda começaram na terça-feira com trabalhos preparatórios. Fóruns temáticos, com jovens e individualidades da OEACP foram realizados na quarta-feira, enquanto na quinta-feira teve lugar o Conselho de Ministros, que preparou documentos para a cimeira de hoje, de onde sairá a declaração de Luanda.

