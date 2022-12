Violência

Associação pede que polícia angolana seja responsabilizada na morte de vendedora de rua

Áudio 01:02

A polícia angolana alega que foi vítima de agressões por partes dos vendedores ambulantes. LUSA - AMPE ROGERIO

Texto por: Catarina Falcão 2 min

Na sexta-feira, no largo da Teixeira, em Luanda, uma vendedora ambulante foi atingida mortalmente com um tiro na cabeça pela polícia que fiscalizava esta parte da cidade. Este não é um caso único na capital angolana, levando a Associação Mãos Livres a pedir que o inquérito à morte desta vendedora seja feito e sejam apuradas as responsabilidades de quem disparou.