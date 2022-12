Angola

Angola aperta cerco à especulação de preços antes do natal

Inspectores da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar, ANIESA, constatam a realidade dos preços dos principais produtos num dos armazéns de Luanda. 23/12/2022 © Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 1 min

O Governo angolano está preocupado com a prática de especulação de preço dos principais produtos da cesta básica durante a quadra festiva. Para travar o fenómeno, as autoridades inspeccionam vários estabelecimentos comerciais e promete “mão pesada” ao operador quer for apanhado alterar preço.