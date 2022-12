Jornalista da Rádio Despertar deixa Angola por motivos de segurança

Liberdade de imprensa

O jornalista Cláudio Pinto deixou Angola após ameaças que culminaram na agressão à sua mulher. Os agressores também ameaçaram o filho bébé do jornalista.

Uma semana depois da manifestação dos jornalistas angolanos pela liberdade de imprensa e contra as agressões à profissionais, o radialista da emissora independente, Rádio Despertar ,Cláudio Pinto, abandonou o país por questões de segurança.

Há três meses, o jornalista foi alvo de ameaças por desconhecidos que culminaram com agressões físicas à sua mulher que foi ferida por duas vezes na sua residência e na via pública, com arma branca. Os supostos meliantes, ameaçaram, igualmente, matar o filho de tenra idade do casal. Apesar das queixas feitas a polícia, estão ainda por identificar os supostos agressores.

Na altura, o o activista angolano Dito Dali que esteve em contacto com o jornalista, explicou à RFI que "agentes não identificados - mas ele (Cláudio Pinto) alega que são agentes dos serviços de inteligência - usaram uma chave profissional e entraram no interior da casa, encontraram a esposa e começaram a brutalizar. Os mesmos informaram a esposa que fizeram aquela acção para que o marido dela se calasse e deixaram uma carta, carta essa que não está disponível ao público".

Cláudio Pinto,temendo pela vida e para proteger a sua família, anunciou nas redes sociais que decidiu abandonar Angola. A difícil decisão do jornalista reanimou o debate no seio dos jornalistas e da sociedade angolana sobre a impunidade de quem ameaça e agride os profissionais da comunicação social no país.

O Presidente João Lourenço, que apoiou a manifestação de jornalistas pela liberdade de imprensa, é confrontado entretanto, com a falta de esclarecimentos das agressões a jornalistas por parte dos seus departamentos ministeriais.

