Figuras angolanas reagem à morte de Pelé

Futebol

Várias figuras angolanas curvam-se perante a morte de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, considerado a lenda do futebol mundial. Em 2010, o astro do futebol brasileiro visitou Angola a convite de uma empresa ligada ao sector imobiliário.

Publicidade Continuar a ler

Reagindo à morte de Pelé, Joaquim Dinis, um dos antigos futebolistas angolanos que privou com o craque brasileiro, considera Pelé pessoa de trato fácil, recordando alguns momentos que partilhou com o Rei da bola.

“Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do Rei Pelé. Não joguei contra ele mais tive a oportunidade de jogar e conviver com ele. Lembro-me, nos 70, estava com a selecção portuguesa, em Paris, num torneio e estava também a equipa do Pelé, o Santos, em digressão em Paris. A sua simplicidade, o seu carácter, e Pelé teve o cuidado de ir visitar o seu amigo craque Eusébio no hotel onde nós estávamos”, disse o também treinador, entrevistado pela Rádio Cinco.

Já o editor desportivo da “Rádio Nova”, Jardel Andrade, lamenta a morte do antigo astro brasileiro e encara Pelé como o único jogador diferenciado na história do futebol mundial.

Para ele, o brasileiro continua a ser um Jack Johnson do futebol, porque no auge da segregação racial no mundo, Pelé conseguiu ser o melhor entre os melhores, coisa que não era fácil para uma pessoa de raça negra na época.

“Penso que o Pelé foi um jogador diferenciado de todos os outros futebolistas na história do futebol, porque Pelé é para mim o Jack Johnson do futebol porque no auge da segregação racial ao nível mundial ele conseguiu ser o melhor entre os melhores, coisa que não era fácil para uma pessoa de raça negra naquela altura. Se na vizinha da Argentina se contesta a hegemonia do futebol argentino, ou seja, se o Messi ou Maradona ou Alfredo Di Stéfano, e em França Platini, Zidane ou Mbappé, já no Brasil há unanimidade, todo mundo sabe que é Pelé”, lembrou o jornalista.

Ouça a Reportagem do nosso correspondente, Francisco Paulo.

Correspondência de Angola 30-12-2022

Homenagem ao Rei Pelé. © Bruna Prado / AP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro