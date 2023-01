Angola: Suspeitas de corrupção no Serviço de Investigação Criminal

Angola

Efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Angola na formatura na sede do órgão.

Altos funcionários do Serviço de Investigação Criminal (SIC) são apontados de estarem envolvidos numa alegada “rede de tráfico de droga”. O órgão diz estar informado sobre denúncias, tendo já instaurado uma investigação para apurar as acusações, que considera graves. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente.

Denúncia de “tráfico de drogas” dá investigação a responsáveis do Serviço de Investigação Criminal de Angola.

O porta-voz Serviço de Investigação Criminal, Manuel Halaiwa, refere que o órgão tomou conhecimento de uma denúncia posta a circular nas redes sociais sobre envolvimento de altos responsáveis do SIC numa suposta “rede de tráfico de droga”.

Manuel Halaiwa, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Angola © rfi/Francisco Paulo

Manuel Halaiwa faz saber que foi aberto um processo de investigação, para apurar a veracidade das informações e tomar as medidas necessárias.

"O Serviço de Investigação Criminal tomou conhecimento com bastante preocupação de inúmeras informações postas a circular nas redes sociais (grupos de whatsapp), sobre uma suposta rede de Drogas em Angola já identificada, em que estão referenciados efectivos e Altos responsáveis deste órgão .Sobre o assunto, o SIC despoletou de imediato, o competente processo investigativo, para apuramento da veracidade das informações e tomar as medidas que se impõem”, esclareceu o efectivo criminal.

O superintendente-chefe de investigação criminal sinaliza que o SIC está fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga no país, sobretudo nas zonas fronteiriças, em coordenação com os órgãos de defesa e segurança.

“O SIC reafirma que está fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga em toda a extensão do território nacional, sobretudo nas zonas fronteiriças, onde, em plena coordenação com outros órgãos de defesa e Segurança, têm produzido resultados operativos satisfatórios, que culminaram com a apreensão de avultadas quantidades de drogas, principalmente do tipo cocaína, no Porto e Aeroporto Internacional de Luanda com proveniência do exterior do país”, disse Manuel Halaiwa.

O SIC diz estar aberto à colaboração ou prestação de informações sobre o tráfico de droga e outros tipos de crimes, garantindo o empenho e dedicação no esclarecimento destes e outros factos.

