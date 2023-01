Falta de promoções no Ministério angolano das Relações Exteriores irrita funcionários

Diplomacia

A falta de mobilidade e promoção na carreira diplomática no Ministério das Relações Exteriores de Angola tem gerado descontentamento entre funcionários. Teté António, o titular da pasta, reconhece e promete ultrapassar, brevemente, a situação.

O Ministério das Relações Exteriores pretende, a partir deste ano, abrir um novo ciclo de cooperação com parceiros que possuem um forte potencial económico, atendendo ao papel de Angola, enquanto actor incontornável em África.

Destes parceiros, enumera Teté António, constam alguns países do continente africano, asiático, europeu e americano, cujas relações bilaterais com o país lusófono são saudáveis.

“O ano passado foi marcado por uma actividade diplomática intensa. Este exercício tem contribuído, não só para consolidar o papel de Angola, enquanto actor incontornável em África, mas também para abrir novos horizontes de cooperação com parceiros tradicionais e outros que possuem um forte potencial económico em África, na Ásia, América e Europa”, disse o ministro Teté António.

O governante reconhece os inúmeros problemas que mexem com o seu pelouro, começando pela falta de mobilidade e promoção na carreira diplomática que, segundo ele, tem provocado descontentamento entre trabalhadores.

“Estamos cientes dos inúmeros problemas que têm causado um profundo descontentamento no seio dos nossos funcionários, principalmente no que diz respeito à mobilidade e às promoções na carreira especial, porém com base nas conclusões apresentas pela comissão criada para o efeito, iremos ultrapassar muito brevemente e de maneira progressiva, abrangente e inclusiva", garantiu o ministro.

