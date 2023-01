Angola/China

China/Angola: Chefe da diplomacia chinesa é aguardado em Luanda

Chefe da diplomacia chinesa, Qin Gang, é aguardado a 12 de Janeiro de 2023 em Angola, antes de passagem por Addis Abeba, na Etiópia, na companhia do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, ele participou na inauguração de um recinto da UA financiado pela China. REUTERS - TIKSA NEGERI

Texto por: Miguel Martins com Lusa 2 min

Qin Gang, ministro chinês dos negócios estrangeiros, cumpre entre estas quinta e sexta-feira, 12 e 13 de Janeiro de 2023, uma visita de 24 horas a Luanda. Angola e a China assinalam a 12 de Janeiro 40 anos de relações diplomáticas. O chefe da diplomacia de Pequim está a efectuar um périplo africano com etapas também na Etiópia, no Gabão, no Benim e no Egipto que decorre até dia 16. Habitualmente a China efectua, desde há três décadas, um périplo africano no início de cada ano.