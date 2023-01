Angola: chuvas torrenciais voltam a provocar mortes em Luanda

Angola

A cidade de Luanda foi fustigada por chuvas torrenciais que caíram durante a noite de quinta-feira (13). O balanço provisório das autoridades aponta para "pelo menos" cinco mortos e inúmeros danos humanos e materiais.

As chuvas torrenciais que atingiram nas últimas vinte quatro horas, a capital angolana, causaram cerca de cinco mortos, segundo dados provisórios divulgados hoje, pelos serviços de protecção civil.

A cidade de Luanda que tem graves problemas de saneamento básico e de valas de drenagem das águas, viveu momentos difíceis que dificultaram a mobilidade dos seus habitantes e a circulação rodoviária. De acordo com as autoridades da Província de Luanda, as chuvas afectaram mais de mil famílias e inundaram habitações e infra-estruturas económicas e sociais.

As zonas suburbanas da cidade onde habitam populares com habitações precárias, foram as mais afectadas pelas chuvas que ciclicamente, produzem desalojados e danificam diversas infra-estruturas económicas e vias rodoviárias, dificultando a actividade produtiva e educativa.

O Governo Provincial de Luanda anunciou medidas operacionais para minimizar o impacto das chuvas e iniciou apoio às famílias afectadas.

Ouça aqui a correspondência de Avelino Miguel, correspondente em Luanda.

Correspondência de Avelino Miguel, 14/01/2023

