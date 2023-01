Pedro Gonçalves: «O jogo frente ao Mali vai ser determinante para uma boa participação no CHAN»

Futebol

O CHAN, Campeonato africano interno de futebol, decorre actualmente em território argelino até dia 4 de Fevereiro com a presença de duas selecções lusófonas: Angola e Moçambique.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Angolana vai participar pela quarta vez no CHAN, sendo que a melhor participação foi em 2011 atingindo o segundo lugar, apenas derrotada pela Tunísia por 3-0 na final que decorreu no Sudão.

Nesta edição de 2023, Angola terá pela frente o Mali e a Mauritânia no Grupo D. O primeiro jogo dos angolanos é a 16 de Janeiro frente aos malianos no Estádio Miloud Hadefi, em Oran.

Recorde-se que o CHAN é o Campeonato africano interno de futebol em que apenas os jogadores que actuam nos seus países podem participar.

Em entrevista exclusiva à RFI, Pedro Gonçalves, seleccionador dos Palancas Negras, fez a antevisão da prova e analisou os adversários de Angola.

RFI: Angola já alcançou o segundo lugar no CHAN, pode repetir esse feito?

Pedro Gonçalves: Nós fomos vice-campeões numa realidade que já não existe hoje em dia em Angola. Uma realidade que já não nem na selecção, nem no próprio contexto social do país. Recordo então que Angola foi vice-campeã em 2011 derrotada pela Tunísia. Mas em 2023 não há a mesma realidade do que em 2011. Isto até quando se olha para a parte financeira, quer no que diz respeito à selecção angolana, bem como ao contexto sócio-económico. Portanto estamos num outro contexto, numa outra realidade. Desde o segundo lugar já decorreram mais cinco edições do CHAN, esta é a sétima. Para Angola vai ser a quarta participação. Temos de ganhar robustez, temos de ganhar consistência. Toda a gente quer arrecadar títulos. Mas os títulos chegam com consistência. É este o caminho para o qual eu aponto. Já seria bastante meritório atingirmos os quartos-de-final, ou seja, passarmos a fase de grupos. Infelizmente o quadro da competição é um quadro estranho, com grupos de quatro selecções e grupos de três. Nos grupos de três, onde estamos presentes, apenas o primeiro segue em frente. Portanto é um quadro que aumenta substancialmente a exigência na qualificação. Parece-me que deve ser revista esta fórmula no futuro. O sorteio ditou isto, mas quer dizer que o primeiro jogo é de capital importância. O jogo frente ao Mali vai ser determinante para uma boa participação.

RFI: O que nos pode dizer do Mali?

Pedro Gonçalves: O Mali é o actual vice-campeão do CHAN, aliás foi duas vezes vice-campeão da prova. Vai ser logo o primeiro impacto. Temos de nos preparar da melhor maneira porque este jogo pode determinar a nossa continuidade na competição. Será exigente como jogo e repito que será extremamente meritório alcançar o apuramento num grupo de três. A partir daí veremos jogo a jogo até onde poderemos ir.

RFI: Os dois jogos vão ser muito diferentes? Encontro frente ao Mali e depois frente à Mauritânia...

Pedro Gonçalves: Analisamos as duas equipas, mas é verdade que também não há muita informação porque são as selecções internas. Quando olhamos para o Mali, a equipa maliana raramente tem jogadores internos que disputam o CAN, que disputam o apuramento para o Mundial. A Mauritânia é um pouco diferente, já tem alguns que militam internamente e que jogam com a equipa que disputa o CAN. A Mauritânia tem vindo a crescer. Tem vindo a fazer um bom trabalho em África. Portanto são dois jogos extremamente exigentes e sem terem a mesma maneira de jogar. O Mali é uma forma de jogar mais física, mais de aceleração do jogo. A Mauritânia tem uma forma de actuar mais latina na forma de como interpretar o jogo, ainda por cima com jogadores habituados a disputar os apuramentos para o CAN e para o Mundial, parecendo uma equipa com mais rotinas. O Mali tem também jogadores com mais capacidade. Os dois jogos são bem distintos. Mas o encontro frente ao Mali é capital porque é o primeiro. Queremos entrar bem na competição.

RFI: Quais seriam os sonhos ou os objectivos a atingir em 2023?

Pedro Gonçalves: O nosso grande objectivo, e não vou esconder, é alcançar o apuramento para o CAN. É para isso que lutamos, é isso que ambicionamos. Neste momento partilhamos a liderança do grupo com o Gana e os nossos dois próximos jogos são curiosamente frente ao Gana, uma selecção que esteve recentemente no Mundial no Qatar. Sabemos o valor da selecção ganesa. O Gana deu, por exemplo, muito trabalho à selecção portuguesa no Mundial. Portanto é uma selecção em crescente. Vai ser um grande teste para nós. Estes dois jogos com o Gana vão ser muito interessantes, até porque nós podemos abrir as portas para o CAN. Por outro lado, o CHAN é uma fase final, uma prova que permite alavancar todo o nosso processo, puxar pelos jogadores que militam internamente. Estrategicamente é fundamental esta competição para nós. O importante é estarmos presentes e lutar com qualidade. Isto tem de ser encarado como um processo. Quando começarmos a estar com regularidade, e com bons desempenhos nas fases finais, aí sim Angola tem de entrar numa nova etapa que é: projectar-se para vencer títulos. Essa é a minha ideia e acredito que dará os seus frutos muito em breve.

Pedro Gonçalves, Seleccionador de Angola 06-01-2023

Pedro Gonçalves (centro), seleccionador de Angola, e Herenilson (direita), capitão dos Palancas Negras, em conferência de imprensa. © Marco Martins/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro