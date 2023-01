Futebol

CHAN 2023: Angola empatou a três bolas frente ao Mali

Depú, avançado da Selecção Angolana. © Pierre René-Worms/RFI

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Angolana de futebol empatou a três bolas frente ao Mali no Estádio Miloud Hadefi, em Oran, na Argélia, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo D do CHAN.