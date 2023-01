CHAN 2023: Angola empatou sem golos frente à Mauritânia e complicou apuramento

Futebol

A Selecção angolana de futebol empatou sem golos frente à Mauritânia no Estádio Estádio Miloud Hadefi em Oran, em território argelino, num jogo a contar para o Grupo D do CHAN.

Angola tinha de vencer para aumentar a probabilidade de apuramento para os quartos-de-final num grupo de três equipas onde apenas o primeiro segue em frente na prova. No entanto, o jogo não decorreu como desejado pelos angolanos.

Primeira parte sem golos...

A Selecção angolana entrou novamente bem no jogo, tentando agarrar na bola e impor o seu ritmo. No mesmo sentido, a Mauritânia não queria deixar os Palancas Negras desenvolverem o seu futebol.

Em contra-ataque, os mauritanos tiveram algumas oportunidades para criar perigo junto da baliza de Hugo Marques, enquanto Angola esbarrava sobre a defesa adversária.

No intervalo, o empate mantinha-se sem golos e o espectáculo não era igual ao jogo frente ao Mali.

Recorde-se que na primeira jornada os angolanos empataram a três bolas frente aos malianos num encontro em que Angola até esteve a vencer por 3-1. Com um triunfo na jornada inaugural, o apuramento estaria mais próximo para os Palancas Negras.

A segunda parte não trouxe novidades, nem golos

Voltando ao jogo entre os angolanos e os mauritanos, a segunda parte não foi muito diferente da primeira.

A única diferença foi a maior superioridade dos Palancas Negras que tiveram algumas oportunidades para abrir o marcador, mas desta vez os avançados Depú, Gilberto, Julinho ou ainda Jaredi não conseguiram encontrar o caminho para a baliza.

No fim dos 90 minutos de jogo, Angola empatou sem golos frente à Mauritânia num jogo a contar para o Grupo D do CHAN - Campeonato Africano interno de futebol.

Na tabela classificativa, a Selecção angolana lidera com dois pontos, à frente do Mali e da Mauritânia com um ponto. No entanto, ainda falta um jogo a disputar entre os malianos e os mauritanos a 24 de Janeiro.

Oficialmente os Palancas Negras ainda não estão eliminados e ainda podem alcançar um apuramento se o jogo entre o Mali e a Mauritânia terminar com um empate. Mas serão necessários vários critérios para se chegar a esse apuramento.

O CHAN decorre até dia 4 de Fevereiro na Argélia.

Adeptos angolanos em Oran, Argélia. © Pierre René-Worms/RFI

