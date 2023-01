Hugo Marques: «A Mauritânia tem um grande poderio ofensivo, mas Angola também»

Futebol

Angola defronta a Mauritânia num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da fase de grupos do CHAN de futebol que decorre em Oran na Argélia.

É o tudo ou nada para os Palancas Negras. Após o empate a três bolas na primeira jornada frente ao Mali, a seleção angolana tem de vencer para continuar na luta por uma vaga na próxima fase.

Eis a explicação: Angola estando num grupo de três, onde apenas o primeiro passa, nunca poderá chegar à segunda fase com um ponto ou dois, visto que as outras equipas conseguirão sempre um melhor resultado.

É a dificuldade de estar num grupo de três enquanto as equipas que estão num grupo de quatro podem terminar no segundo posto que também é qualificativo para os quartos.

Angola defronta a Mauritânia no Estádio Miloud Hadefi em Oran, em território argelino.

Em conferência de imprensa, Hugo Marques, guarda-redes angolano que actua no Petro de Luanda, abordou o jogo e sobretudo falou do que representa estar presente no CHAN para um jogador que tem agora 37 anos.

RFI: Como se tem sentido aqui em Oran? A aventura é para continuar?

Hugo Marques: Nós estamos bem ambientados aqui em Oran. Agradecer desde já as pessoas de Oran, as pessoas da polícia, da segurança nacional que têm sido espectaculares connosco, bem como as pessoas do hotel e as do estádio. Isto é uma organização de nível do Mundial. A bola também é fantástica. Nós já conhecemos o estádio, mas num jogo acho que isso não faz diferença, nunca se sabe o que pode acontecer, isto é futebol. Como vimos com o Mali, não foi fácil, estávamos em vantagem e acabamos por empatar. A Mauritânia, segundo o que sabemos, tem um grande poderio ofensivo, nós também o temos e eles também têm de se preocupar connosco. É a nossa última chance, mas espero que vamos continuar por cá porque estamos bem cá, estamos felizes aqui. As pessoas da Argélia têm sido fantásticas. Agradeço desde já todo o apoio.

RFI: Frente ao Mali, acabou por ser um empate a três bolas...

Hugo Marques: Para mim, na minha opinião, foi um dos melhores jogos do torneio. O jogo tem sido a cara do torneio. Foi um grande jogo de futebol para os adeptos, para nós nem tanto, para mim enquanto guarda-redes nem tanto, porque sofrer ter golos... fica sempre um sabor amargo. Para mim, poderíamos ter esperado um minuto ou dois para haver a intervenção do VAR (ndr: na possível falta sobre Julinho no fim do jogo frente ao Mali). O VAR podia ter chamado o árbitro para ele ver a situação. É um lance de dúvida. Acho que em qualquer campeonato do mundo, tem um serviço de VAR e todos param nessas circunstâncias para ver o que se passou. Foi uma decisão muito rápida do árbitro. Houve uma situação com o Julinho e nem um minuto depois o árbitro mandou jogar. Não duvida do árbitro, mas eu acho que é um lance para dúvida. Tudo o que é dentro da área é dúvida. Temos as ferramentas para fazer um grande CHAN e temos de utilizar todas as ferramentas que temos para melhorar o futebol e para mostrar que em África estamos bem servidos de todas as tecnologias, estamos a evoluir ao mesmo ritmo que o resto do mundo e temos de nos agarrar a isso.

RFI: O que representa para si o CHAN? E o que pode representar para os seus colegas?

Hugo Marques: Para mim é sempre um grande orgulho representar Angola. Eu fiz anos no dia 15 de Janeiro, e depois de cantar os parabéns e termos cortado o bolo, o que eu disse aos meus colegas foi: Aos 37 anos, estar num dos maiores clubes de África, e estar a representar a seleção nacional, que é o nosso auge como jogador, era a mesma coisa que eu desejaria para eles. Espero que eles tenham uma carreira melhor do que a minha. Embora eu esteja muito feliz com a minha porque consegui atingir coisas bonitas na África do Sul, em Portugal e em Angola. O que lhes digo também é que a cada dia temos de procurar sermos melhores, ainda por cima na minha posição. Quando se é guarda-redes, se Angola ganha, ganham milhões, mas se Angola perder, a culpa é do treinador ou do guarda-redes. Mas eu já estou calejado com isso. Sofremos três golos, dos quais talvez no último poderia se calhar fazer uma mancha mais segura, mas também não sei se não teria provocado um penálti. Mas para os outros, eu não faço milagres. Os guarda-redes não fazem milagres e não jogam sozinhos. Passo também essa mensagem aos outros guarda-redes: a nossa posição é ingrata, mas é bonita, é por isso que eu faço isto há tantos anos. Agora o que espero é que os angolanos, todos os angolanos, estejam com a Selecção, jogue quem jogar, porque isto no fim quando ganhamos, ganham milhões de angolanos.

Hugo Marques, guarda-redes angolano 20-01-2023

A Selecção Angolana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

