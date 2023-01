Angola e Rússia estreitam relações, apesar da guerra na Ucrânia

Ângola/Rússia

O ministro russo dos negócios estrangeiros, Serguei Lavrov, começou a sua visita oficial a Angola com uma audiência com o seu homólogo, Tete António, antes de se avistar com o presidente João Lourenço. Angola insiste num cessar-fogo na Ucrânia, mas o chefe da diplomacia de Moscovo culpa Kiev pelo conflito.

Publicidade Continuar a ler

Foi, precisamente, nesse sentido que Téte António, ministro angolano das relações exteriores, apelou ao diálogo e a um cessar-fogo que ponha cobro ao conflito, insistindo nas respectivas consequências planetárias.

"Este nosso encontro constitui também uma oportunidade de ouro de termos o privilégio de escutar a vossa análise sobre o conflito que hoje afecta o mundo. Quero fazer referência à guerra que hoje está em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Deste lado do oceano, deste lado do mundo, nós continuamos preocupados com as inúmeras baixas humanas e destruição de infra-estruturas. A guerra constitui igualmente uma séria ameaça à paz e segurança internacionais. O que nos leva a concluir que todas as nações do mundo são vítimas de maneira variável deste conflito. Sendo que nos preocupa sobremaneira a degradação exponencial da situação no terreno das operações. Perante esta situação que afecta dois países às quais Angola está ligada pela História e tendo em conta o princípio defendido pela União Africana sobre a não ingerência, continuamos a defender o princípio da procura de solução através do diálogo... incluindo uma cessação das hostilidades. Encorajando, portanto, as autoridades russas a dar uma chance no resgate do prestígio do país, estabelecendo como defendeu o presidente da república [angolano, João Lourenço] o princípio de um cessar-fogo definitivo que possa, portanto, restabelecer um clima de paz mundial."

Téte António, ministro angolano das relações exteriores, registo da agência Lusa, 25/1/2023

Angola até ao momento recusou-se em votar, na Assembleia geral das Nações Unidas, a condenação da invasão russa, mas tem reiterado apelos a um cessar-fogo.

Por seu lado o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, elogiu a postura "equilibrada" de Angola, em plena guerra com a Ucrânia.

"As nossas delegações cooperam também nas Nações Unidas e nós apreciamos a posição equilibrada da República de Angola em relação às decisões, em relação às resoluções, inclusive aquelas que dividem a comunidade internacional. Eu refiro-me, em primeiro lugar, às decisões, resoluções relativas ao conflito na Ucrânia, ao regime ucraniano e também a outros países que avançam com outros projectos que não correspondem à realidade e à situação real."

Serguei Lavrov, ministro russo dos negócios estrangeiros, registo da agência Lusa, 25/1/2023

Nélson Domingos, investigador ligado à Associação de Ciência Política de Angola, em declarações a Neidy Ribeiro, considera que o responsável pela diplomacia russa vai tentar convencer Luanda a repensar a decisão de comprar armamento aos Estados Unidos e a postura do país no conflito ucraniano.

“Que Angola reconsidere o seu posicionamento em relação à intervenção da Rússia na Ucrânia e que reconsidere a questão da aquisição de armamento norte-americano, em detrimento de armamentos russos. [A Rússia] quer ainda manter as outras parcerias na área dos diamantes, área das tecnologias, como é caso da construção de satélites, como as parcerias de bolsas de estudo e outras parcerias que existem entre os dois países”.

Nélson Domingos, analista político angolano, entrevista de Neidy Ribeiro, 25/1/2023

Angola e a Rússia agendaram uma reunião da comissão mista para Abril em Luanda para reforçar a cooperação nas áreas das telecomunicações, minas, energias, indústria espacial e agro-indústria, segundo revelou o chefe da diplomacia russa.

Lavrov frisou, ainda, a cooperação no domínio espacial, exemplificando com o lançamento do satélite Angolsat 2 em Outubro de 2022 ou as bolsas de estudo atribuídas a estudantes angolanos na Rússia.

Enquanto isso o chefe da diplomacia angolana, Téte António, enfatizou a importância da cooperação no sector dos diamante.

Nesta quarta-feira ele avistou-se também com o presidente angolano, João Lourenço, para além de visitar o Museu nacional de História militar e se deslocar à Escola da embaixada russa.

O chefe da dipomacia russa visitou anteriormente a África do Sul, a primeira potência económica africana, regressando na quinta-feira a Moscovo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro