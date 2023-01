Angola: PGR pede renúncia ao presidente da república

Angola

O Procurador Geral da República de Angola apresentou ao chefe de Estado um pedido de renúncia ao cargo. Hélder Pitta Grós, segundo Celso Filipe, do Jornal de negócios em Portugal, ter-se-ia sentido numa posição de quebra de confiança na relação com João Lourenço, o presidente. Em causa o pedido do chefe de Estado para que fosse substituído o vice-procurador geral, Luís da Mota Liz, por uma mulher.

Celso Filipe é director adjunto do Jornal de negócios. Ele alega que ainda não teria sido tomada uma decisão na chefia do Estado angolano quanto à questão e que, por conseguinte, não é adquirido se Hélder Pitta Grós deverá vir a ser substituído ou não.

"O Procurador apresentou a sua renúncia, o que não quer dizer que a mesma seja aceite. Significa que existe ainda a possibilidade do Procurador Geral da República se manter no cargo. Estava tudo encaminhado para Hélder Pitta Grós continuar como PGR de Angola. O seu nome tinha sido proposto. Na sequência de um encontro particular com o presidente da república João Lourenço este terá sugerido a substituição do procurador geral adjunto. Num momento posterior, num encontro com os seus pares da magistratura, Hélder Pitta Grós, em vez de assumir essa mudança do procurador geral adjunto, como uma decisão sua, comunicou-a como sendo uma imposição do presidente João Lourenço. Essa posição chegou ao conhecimento do presidente da república e, naturalmente, foi mal vista. Foi considerada como uma espécie de quebra de confiança entre as duas partes."

