Inaugurado Centro de Controlo e Missão de Satélites em Angola

Foi inaugurado esta sexta-feira, 27 de Janeiro, o Centro de Controlo e Missão de Satélites (CCM), pelo Presidente da República, João Lourenço, no quadro da Estratégia Espacial Nacional.

O Centro de Controlo e Missão de Satélites, localizado na Funda, Luanda, vai assegurar a operação e o controlo do Angosat-2, depois do seu lançamento e colocação em órbita há dois meses, no mês de Outubro de 2022, no Cosmódromo de Baikonur, República do Cazaquistão.

Angosat-2 já se encontrava em condições operacionais para comercializar os serviços de telecomunicações, garantiu o ministro das Telecomunicações, Mário Oliveira

Durante a cerimónia de inauguração, o Presidente angolano João Lourenço afirmou que o projecto é de extrema importância para o país. "O Centro de Controlo e Missão de Satélites pode comportar até três satélites. Os outros dois vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. É uma questão de programação. Se não houver capacidade hoje, vai haver amanhã. O que vale é a intenção de completar o projecto. Não importa quanto tempo levar", afirmou o chefe de Estado angolano.

O Angosat-2 é uma infra-estrutura importante para Angola de um ponto de vista estratégico. Angola vai gerar receitas, uma vez que o satélite oferece a cobertura a uma parte significativa do continente africano e europeu, e contribui para a diminuição da exclusão digital de Angola e dos angolanos, bem como de África. O Angosat-2 aposta na expansão dos serviços de telecomunicações às zonas mais recônditas do país a preços competitivos.

Exploração comercial do Satélite ANGOSAT-2

O Presidente angolano autorizou, em despacho presidencial, a exploração comercial do satélite Angosat-2. As receitas inerentes à exploração vão reverter 40% a favor do Tesouro Nacional e 50% a favor do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional (GGPEN).

De acordo com o despacho presidencial nº 11/23, de 23 de Janeiro, os restantes 10% das receitas da exploração do Angosat-2 vão reverter a favor do Fundo de Apoio Social dos Trabalhadores das Comunicações.

Centro de Controlo e Missão de Satélites © https://ggpen.gov.ao/?page_id=194

