Angola

Luanda: "Cinco activistas detidos, a repressão da marcha já começou"

Áudio 00:57

A manifestação tem como local de concentração o largo das Heroínas e como destino final o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. © AFP

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

Foi convocada para este sábado, 28 de Janeiro, uma marcha denominada "pela justiça e liberdade" em Luanda, para pedir a libertação de presos políticos. Os organizadores do evento começaram a reunir-se no local de concentração da marcha, no largo das Heroínas, quando cinco activistas foram detidos pela polícia.