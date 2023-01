Dia Mundial dos Doentes da Lepra, Angola não foi erradicou a doença

Lepra

Assinalam-se este domingo, 29 de Janeiro, os 70 anos do Dia Mundial dos Doentes da Lepra, instituído pelas Nações Unidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2021, foram diagnosticados mais de 140.000 casos a nível mundial. Em Angola, a doença ainda não foi erradicada, registando-se uma média de 700 novas infecções por ano.

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram este domingo o reforço das medidas para evitar a multiplicação de casos de Lepra no país.

De acordo com os dados do Programa de Combate à Lepra, Angola regista todos os anos cerca de 700 novas infecções, o director do programa, Ernesto Afonso referindo que isto representa "0,5 casos para 10 mil habitantes”. Este responsável indica ainda que "Luanda, Benguela, Huambo, Bié, Malanje, Cuanza Sul, Cuando Cubango e Moxico são as províncias com maior número de casos registados em todo o país”.

A província de Luanda, em particular, é a zona com maior incidência a nível nacional com o registo de mais de 100 novos casos todos os anos.

Neste âmbito, os técnicos de saúde anunciaram a necessidade de investimentos para conter a doença que está a disseminar-se pelo país. Um programa de rastreio da doença está em curso junto das comunidades com vista à prevenção da patologia nas regiões mais endémicas.

Angola conta actualmente com 111 unidades hospitalares para o tratamento da doença.

Apesar de progressos na medicina e da prevenção da doença, não se alcançou a erradicação total deste mal que embora não seja hereditário, é contagioso. Segundo a OMS, ainda no ano de 2021, foram diagnosticados 140.594 novos casos em 143 países, nomeadamente na Índia, no Brasil, na Indonésia, na RDC bem como em Moçambique.

