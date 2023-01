Angola

ONG céptica quanto ao projecto espacial de combate à seca em Angola

Município de Moçâmede, na província de Namibe, no sul de Angola. © RFI/Lígia Anjos

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Angola conta com um novo projecto de tecnologia espacial para minimizar os efeitos da seca no sul do país. O projecto foi lançado esta semana e conta com o apoio da Agência Espacial Norte-americana. A ONG angolana, ADRA, levanta dúvidas quanto à eficácia do programa, pelo facto de ser monitorado a partir dos Estados Unidos da América.