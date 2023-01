Angola

Corrupção em Angola: Relatório da Transparência Internacional divide opiniões

Áudio 01:43

Bairro de negócios de Luanda, em Angola, Novembro de 2013. © Simon Dawson / Bloomberg via GettyImages

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Angola manteve a tendência dos últimos anos no combate à corrupção, aponta um relatório publicou esta terça-feira, 31 de Janeiro, pela ONG Transparência Internacional. Angola subiu para o 116.º lugar no Índice de Percepção da Corrupção, alcançando 33 pontos numa escala que vai dos zero aos 100. Analistas angolanos mostram-se divididos em relação ao estudo divulgada hoje pela organização sediada na Alemanha.