Angola: Observadores criticam Presidente por “promover” principal suspeito de envolvimento em tráfico de drogas

Analistas angolanos criticam o chefe de Estado por nomear o principal suspeito no envolvimento do tráfico de droga ao cargo de director-geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal (SIC). Trata-se do comissário Fernando Receado, antigo delegado do órgão de Luanda, que tem contra ele um processo instaurado pela justiça angolana.