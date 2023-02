João Lourenço diz que investimento espanhol é bem-vindo

Angola

O Presidente João Lourenço disse esta segunda-feira, 6 de Fevereiro, que Angola "gostaria menso que o sector empresarial privado espanhol fizesse mais investimentos no país”. As declarações do chefe de Estado angolano coincidem com a chegada dos reis de Espanha a Luanda para uma visita oficial de três dias, com uma forte componente económica.

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, chegam esta tarde a Angola para uma visita oficial de três dias. A deslocação dos monarcas espanhóis contempla encontros de alto nível, assinatura de acordos e a participação num fórum empresarial.

Questionado pela impresa espanhola sobre esta viagem, o Presidente João Lourenço afirmou que Angola gostaria “imenso que o sector empresarial privado espanhol fizesse mais investimentos no país”.

O chefe de Estado angolano reagiu ainda à questão da aquisição de meios navais de guerra a Espanha, sublinhando que “tudo depende das facilidades de crédito que nos forem oferecidas”.

João Lourenço reconheceu que “Espanha é um país com uma boa industria naval” e que Angola precisa de meios para patrulhar a sua zona costeira.

“Angola está carente de meios para poder melhor patrulhar, não apenas, as suas águas, a sua costa, mas também pela nossa localização. E porque não o Golfo da Guiné”, acrescentou.

Angola e Espanha têm reforçado, nos útimos anos, as relações bilaterais com visitas ao mais alto nível. Em 2017, quando foi eleito, João Lourenço deslocou-se a Espanha e em 2021 recebeu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em Angola.

O Presidente João Lourenço falou ainda da prespectiva do continente africano estar representado quer ao nível do G20, quer como membro permanente do concelho de segurança da ONU, não escondendo as ambições de Angola.

“Angola terá a ambição de ser o país, ou um dos países africanos, que poderá vir a representar o continente ou no G20 ou no Conselho de Segurança da ONU”, defendeu.

De acordo com o programa de visita dos monarcos, os reis de Espanha chegam hoje a Luanda, mas a visita inicia-se amanhã, 7 de Fevereiro, com uma deslocação à Praça da Republica – onde se encontra o Memorial António Agostinho Neto e o jazigo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

Depois os monarcas são recebidos no Palácio Presidencial pelo Presidente João, estando prevista uma cerimónia de condecorações e a assinatura de acordos.

No período da tarde os reis de Espanha fazem uma visita ao edifício do Banco Económico, onde será inaugurada uma exposição do pintor catalão Joan Miró e um encontro com a comunidade espanhola. Na quarta-feira, 8 de Fevereiro, terá lugar um fórum empresarial, reunindo empresários dos dois países. No mesmo dia, os monarcas deslocam-se à Assembleia Nacional e ao Museu de História Militar, antes de regressarem a Espanha.

