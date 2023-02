Angola/RDC/Ruanda

Angola apostada no diálogo entre a RDC e o Ruanda

João Lourenço (direita) e Félix Tshisekedi (esquerda), Presidentes de Angola e da República Democrática do Congo, encontraram-se nesta segunda-feira 6 de Fevereiro em Luanda, a capital angolana. © Facebook Presidência de Angola

Texto por: Marco Martins com RFI 1 min

O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, foi recebido na segunda-feira, 6 de Fevereiro, em Luanda pelo seu homólogo João Lourenço. Os dois estadistas abordaram as tensões persistentes entre Kinshasa e Kigali, e as ofensivas do M23 no Leste da RDC.