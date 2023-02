Angola/Espanha

Rei de Espanha Felipe VI foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço

Rei de Espanha, Filipe VI, recebido em Luanda pelo Presidente angolano, João Lourenço, a 7 de Fevereiro de 2023. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: Miguel Martins

O rei de Espanha, Felipe VI, foi recebido nesta terça-feira em Luanda pelo chefe de Estado, João Lourenço. A manhã tinha começado para o monarca ibérico com a entrega de coroas de flores no sarcófago do primeiro presidente do país, Agostinho Neto.