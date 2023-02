Rei de Espanha termina visita histórica a Angola

Angola/Espanha

Luanda – O rei de Espanha termina nesta quarta-feira a sua primeira visita oficial a Espanha, visita inédita à África subsaariana. Felipe VI, participou num fórum empresarial em Luanda e deveria fazer uma uma alocução no parlamento, no dia seguinte à sua audiência com o presidente, João Lourenço, ou a inauguração de uma exposição do artista Joan Miró.

José Manuel Albares, chefe da diplomacia de Madrid, admitiu à agência Lusa que esta visita histórica tem, pois, uma forte componente económica, mas também cultural e política.

"Há 40 empresas espanholas que estão de maneira permanente a trabalhar em Angola.

Há este importantíssimo fórum económico reunindo 100 empresas.

Por outro lado temos aqui uma exposição de Joan Miró.

E simultaneamente há uma universidade que arrancou aqui, a UNIC (Universidade internacional do Cuanza), vocacionada para a iberofonia: as pessoas que sejam capazes de se expressar tanto em português como em espanhol. E é o que pretendemos, estamos a falar de uma comunidade de 800 milhões de pessoas !

Na próxima semana deslocar-me-ei a Addis Abeba para a cimeira da União Africana.

E também, tanto na minha deslocação à Guiné-Bissau como na visita oficial do presidente guineense no passado dia 1, ficou combinado que se faria uma cimeira Espanha CEDEAO durante a nossa presidência europeia, ou imediatamente antes.

O presidente angolano está ciente de este ser um momento histórico: é a primeira vez que um rei de Espanha visita um país da África subsaariana, só por aí se vê a importância da aposta da Espanha em prol de África."

No fórum empresarial João Lourenço anunciou estar em preparação um complexo industrial farmacêutico, em parceria com Espanha, para abastecer não só o mercado angolano, mas também os países vizinhos.

Rei Felipe VI de Espanha no Encontro empresarial Angola Espanha em Luanda a 8 de Fevereiro de 2023. LUSA - AMPE ROGERIO

No evento participavam empresas dos dois países com o estadista angolano a vincar as oportunidades que o mercado do seu país constitui para os agentes económicos espanhóis, nomeadamente no sector agro-alimentar.

Lourenço vincou as oportunidades obtidas com o programa de privatizações enaltecendo também as apostas que poderiam constituir as pescas, o comércio, o turismo, a construção, as telecomunicações ou ainda a energia e águas.

O evento ocorre no último dia da visita inédita a Angola do rei Felipe VI e da rainha Letizia Ortiz. Nesta terça-feira o ponto alto ocorreu com um almoço no Palácio da Cidade Alta, à margem do encontro entre o monarca ibérico e o presidente angolano. Foram rubricados três acordos no domínio dos desportos, da formação de diplomatas e da indústria.

Uma estada em Angola que permitiu também ao soberano espanhol participar na inaguração de uma exposição do conceituado artista espanhol Miró, por exemplo, na capital angolana.

A Espanha preside aos destinos da União Europeia, já no próximo semestre, uma presidência na qual deverá colocar também o acento tónico nas relações do bloco com África.

Este facto levará, pois, o chefe da diplomacia de Madrid à capital etíope na próxima semana, onde vai decorrer a cimeira da União Africana.

De destacar que a CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental, é actualmente presidida por Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau, que já acolheu, efectivamente, o chefe da diplomacia espanhola e se deslocou, mesmo, na semana passada a Madrid para encontros com Pedro Sánchez, primeiro-ministro, e, mesmo, com o rei de Espanha Felipe VI.

