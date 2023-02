Sessão parlamentar encerra visita dos reis de Espanha a Angola

Espanha/Angola

Angola – Um fórum empresarial e uma sessão parlamentar marcaram o encerramento, nesta quarta-feira, da visita de Estado de três dias do Rei de Espanha, Felipe VI, a Angola.

Na capital angolana, o monarca rubricou três acordos com o mote de consolidar as relações entre Luanda e Madrid.

Esta quarta-feira, 8 de Fevereiro, o Rei de Espanha termina a sua visita de 72 horas a Angola, que visou intensificar, ainda mais, as relações económicas entre os dois países.

No último dia da visita, Felipe VI participou numa sessão do parlamento angolano e num fórum empresarial, onde reafirmou o interesse de Madrid em consolidar as relações com Luanda, reconhecendo os esforços angolanos em prol da recuperação da sua economia, não obstante a crise internacional.

“Angola atravessou um período muito complicado em termos económicos nestes últimos anos. Partindo de um contexto em 2018 de recessão profunda nesta nova era Angola pode e deve aproveitar para relançar o seu crescimento e fortalecer o seu desenvolvimento económico e social, objectivos em que Espanha pode desempenhar um papel importante e significativo através da colaboração empresarial e do apoio financeiro”, sustentou o monarca espanhol.

Por seu lado, o Presidente angolano, João Lourenço, disse, durante o fórum empresarial bilateral estar aberto ao investimento espanhol, augurando parcerias empresariais sólidas que possam abrir portas a Angola noutras economias internacionais.

“A Espanha é um país caracterizado pela existência de um sector empresarial bastante dinâmico e desenvolvido, com um alto grau de internacionalização. Consideramos, por isso, que as parcerias entre empresas dos dois países podem oferecer às empresas angolanas boas oportunidades para penetração em outros mercados e contribuir na dinamização e diversificação das exportações do nosso país”, solicitou o líder angolano.

De salientar que Espanha conta com mais de 60 empresas a operar em Angola nos sectores da construção, Energias, Finanças, Agricultura e Pescas.

Correspondência de Angola 08-02-2023

Rei de Espanha, Felipe VI, e presidente angolano, João Lourenço, no Fórum empresarial bilateral em Luanda a 8 de Fevereiro de 2023. © LUSA - AMPE ROGERIO

