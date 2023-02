Angola: Ministério do Interior desmente envolvimento de agentes em tráfico de droga

Angola

Em Angola, o antigo comandante da polícia confirma o envolvimento e a cumplicidade de agentes de defesa e segurança no tráfico de droga. Todavia, o Ministério do Interior nega a informação e diz desconhecer casos de efectivos implicados no narcotráfico no país.

Publicidade Continuar a ler

Em entrevista ao “Novo Jornal”, o ex-comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, confirma o envolvimento de vários agentes de defesa e segurança angolanos em casos de tráfico de droga.

“É verdade que há cumplicidades no tráfico de drogas, há envolvência de muitos agentes dos vários sectores do país. Nós, polícia, nunca tivemos uma actuação forte nisso, porque não tivemos essa tal ordem de investigação criminal”, recordou o comissário.

As asusações são desmetidas pelo Ministério do Interior que diz desconhecer casos de efectivos implicados no narcotráfico no país. Orlando Bernardo, director Nacional de Segurança Pública da Polícia Nacional, que falou em representação do Ministério do Interior de Angola- o órgão convidado pelos deputados para esclarecer as denuncias do envolvimento de agentes do SIC no tráfico de droga- negou a implicação de responsáveis do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em supostos casos de tráfico de droga.

“Aquilo que temos conhecimento, até agora, não há qualquer envolvimento de efectivos ou estruturas do Ministério do Ministério do Interior no tráfico de droga”, esclareceu.

Todavia, Paulo de Almeida lembra que o fenómeno é antigo e sinaliza que não se pode ficar indiferente perante as denuncias.

“Nós temos que ter muito cuidado e levar isso um pouco a sério, porque a droga, quando está no seu estado elevado, desestabiliza um país e quando se alia a corrupção, ao tráfico de diamantes e de armas, então, cria uma instabilidade institucional bastante grande”, alertou o antigo chefe da polícia ao semanário “Novo Jornal";

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro