Angola: Vigília para institucionalização autárquica proibida pela polícia

Polícia angolana impede vigília de ONG em Luanda. © https://www.facebook.com/Omungaangola

Lígia ANJOS

As vigílias convocadas por três organizações não-governamentais nas províncias de Luanda e Benguela viram esta sexta-feira, 10 de Fevereiro, as actividades impedidas pelas autoridades locais. OMUNGA, Movimento Jovens pelas Autarquias e Friends of Angola exigem a institucionalização das eleições autárquicas.