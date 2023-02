Angola: Banco Mundial publica relatório sobre desemprego jovem

Angola

O Banco Mundial apresentou na quarta-feira, 15 de Fevereiro, um relatório intitulado "bons empregos para a juventude angolana: oportunidades, desafios e orientações de política”. O relatório foi encomendado ao Banco Mundial para compreender os desafios do desemprego jovem.

O relatório "bons empregos para a juventude angolana: oportunidades, desafios e orientações de política” foi encomendado pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação profissional e revela as dificuldades que os jovens angolanos têm em encontrar um emprego no mercado de trabalho no país.

A ministra da Administração Pública,Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, afirmou, em Luanda, que a criação de empregos, essencialmente para os jovens, e a inclusão social constituem prioridades do executivo angolano.

O Banco Mundial reconheceu que a Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo (EDLP) 2025 visa promover o acesso de todos os angolanos a empregos produtivos, qualificados, remuneradores e socialmente úteis e assegurar o desenvolvimento sustentado dos recursos humanos nacionais. O relatório revela, ainda, a entrada simultânea de muitos jovens na força de trabalho, pressões para entrar prematuramente no mercado de trabalho e dificuldades em encontrar um emprego no desafiante mercado de trabalho angolano.

A ministra da Administração Pública,Trabalho e Segurança Social acrescentou que, "apesar das crises que o país tem vivido nos últimos anos, o executivo conseguiu conservar, entre 2020 e 2021, cerca de 219.206 empregos".

