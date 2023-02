Diassonema Mucungui: «Quero estar em Paris-2024 e ver mais mulheres a praticarem judo»

Judo

Os torneios de judo sucedem-se em várias partes do mundo e os atletas tentam participar no máximo de provas possíveis para alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos que decorrem em Paris em 2024.

Publicidade Continuar a ler

O objectivo dos judocas é atingir as Olimpíadas que no próximo ano vão decorrer na capital francesa, e os atletas angolanos não escapam à regra.

Durante o Grand Slam em Paris, a RFI teve a oportunidade de falar com Diassonema Mucungui, de 26 anos, que foi a única atleta feminina angolana presente em Paris, ela que actualmente ocupa o 51° lugar no ranking mundial.

Em entrevista exclusiva, Diassonema Mucungui, judoca angolana que actua na categoria de menos de 63 kg, abordou os seus objectivos e também apelou às mulheres a praticarem judo, uma modalidade longe de ser agressiva e masculina.

RFI: O que representa estar em Paris, disputar um Grand Slam?

Diassonema Mucungui: Um dos maiores eventos a nível do judo e estar aqui é um grande orgulho. Estar aqui a representar o meu país, Angola, e em particular o meu povo angolano e os meus colegas de equipa que me têm dado muita força. É algo especial.

RFI: Qual é o objectivo desta temporada?

Diassonema Mucungui: Conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos 2024. Tenho de alcançar mais pontos. Mudei de categoria. Espero que tudo corra conforme nós queremos, eu e toda a Federação, para que possa estar novamente nos Jogos Olímpicos-2024.

RFI: Porquê mudou de categoria (ndr: dos -57 aos -63kg)?

Diassonema Mucungui: Primeiro é difícil porque já estava habituada a uma categoria. E tens de recomeçar tudo do zero. É tipo vou ser forte e vou tentar subir mais uma vez. Mudei de categoria devido a algumas dificuldades, mas estou aqui para isso, para melhorar.

RFI: Como é gerir a carreira de judoca?

Diassonema Mucungui: Não é uma carreira fácil. Primeiro é difícil para nós angolanos, porque é complicado os pais darem apoio e aceitarem que fazes judo. Olhando para o judo como uma modalidade agressiva, violenta, que é praticada por pessoas que querem fazer maldade. Mas com o decorrer do tempo, olhando de outra maneira. E ser uma judoca é para mim representar desde já as mulheres, mostrando que nós também podemos e não só os homens, que estamos aí para lutar também, dignamente, mostrando a nossa raça, sendo feminina ou não, mas estamos aqui. É um orgulho ser judoca, ter esta carreira, algo brilhante, que eu mesma nem sequer esperava estar aqui. Estou a conseguir devagar, devagarinho. Eu não me arrependo de nada. Eu não sei até onde vou, mas vou continuar firme e forte. E fazer uma carreira bonita, maravilhosa.

RFI: No Grand Slam de Paris, havia sensivelmente 61% de homens e 39% de mulheres num total de 520 atletas, o que acha do facto de haver menos mulheres?

Diassonema Mucungui: Não é de desesperar porque a cada dia que passa há cada vez mais mulheres no judo. No judo masculino há mais representantes nos torneios, é verdade. Isto porque ainda há mulheres com receio, porque é visto como uma modalidade agressiva, mas tenho a certeza de que vamos ver mais mulheres no judo. Sei que as meninas que estão a ver os combates nos pavilhões podem ser as futuras campeãs do mundo ou até campeãs olímpicas. Nos pavilhões elas sentem a nossa garra, a força que nós temos, e é para isso que estamos aqui, para transmitir o amor do judo. Amor de uma modalidade feminina, mostrar que não é por estarmos de kimono que não podemos ser quem somos. Estamos todas aqui para representar da melhor maneira o judo.

RFI: Objectivo é estar em Paris no Verão de 2024?

Diassonema Mucungui: Já senti algo durante o Grand Slam, um friozinho. Parece que hoje representa amanhã. Mas espero que o resultado de amanhã seja diferente do de hoje. Estar nos Jogos Olímpicos em Paris será uma maravilha. Os Jogos Olímpicos são um momento único, uma alegria, uma festa. Parece mentira, mas é uma festa. Apesar de ser uma competição, estamos com todos os atletas, com pessoas que por vezes apenas só vemos na televisão. Nos Jogos podemos almoçar com eles, estar na mesma mesa, estarmos todos juntos numa grande alegria, um grande orgulho. É uma festa do desporto que temos de aproveitar. Eu estarei orgulhosa em Paris, voltar a sentir aquilo que senti em Tóquio, apesar de não ter sido da melhor forma por causa da situação que estávamos a viver. Espero que seja totalmente diferente em Paris.

Diassonema Mucungui, judoca angolana 17-02-2023

Diassonema Mucungui, judoca angolana. © AFP - SAMEER AL-DOUMY

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro