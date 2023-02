Em Addis Abeba, João Lourenço bate-se em todas as frentes pela paz em África

União Africana

Addis Abeba – O Presidente angolano, João Lourenço, encadeia hoje em Addis Abeba, na Etiópia, uma série de reuniões que visam encontrar soluções para os conflitos no continente, tendo obtido "resultados positivos" numa mini-cimeira entre a República Democrática do Congo e o Ruanda e preparando-se para se encontrar com os líderes do Chade e da República Centro Africana.

João Lourenço está na Etiópia para participar na 36ª Cimeira da União Africana que decorre este fim de semana, mas antes do início formal do encontro de chefes de Estado e Governo africanos, o Presidente angolano está a levar a cabo uma série de reuniões no âmbito do Conselho de Paz e Segurança.

Esta manhã, Lourenço juntou à volta da mesa os líderes do Burundi, Quénia, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda para discutir o conflito que opõe o Ruanda e a República Democrática do Congo, com a presença também dos presidentes destes países.

Esta reunião serviu para detalhar os passos acordados no Acordo de Luanda, assinado em Novembro na capital angolana, com João Lourenço a dizer no início da reunião que o único ponto cumprido até agora foi o cesssar-fogo, sendo agora importante "definir o acantonamento" dos rebeldes do M23 até se encontrar uma situação estável na fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo.

O encontro durou cerca de quatro horas, com uma saída a meio do Presidente do Ruanda, Paul Kagame, aparentemente "enervado" com as dicussões dentro da sala, segundo fonte diplomática queniana. O líder ruandês acabou por voltar, e mesmo com os ânimos ao rubro na sala, fonte diplomática angolana disse que a reunião teve "um resultado positivo" com uma "conversa franca e honesta" entre as partes.

No entanto, não há ainda conclusões, já que as negociações devem continuar durante a noite. João Lourenço dever-se-ia encontrar com Faustin Archange Touadéra, Presidente da República Centro-Africana, e o Presidente do Chade, Mahamat Idriss Deby Itno, mas a reunião foi adiada. Na sua agenda, o Presidente angolano tem também um encontro com António Guterres, secretário-geral da ONU.

Ao fim da tarde, João Lourenço vai participar no Conselho de Paz e de Segurança, um dos momentos mais aguardados desta semana de intensas negociações diplomáticas, já que daqui vão sair algumas das orientações que vão pautar as conclusões finais desta Cimeira da União Africana.

Entretanto, a Addis Abeba já chegaram outros líderes lusófonos, com o Presidente Umaro Sissoco Embaló a cumprir uma visita de Estado à Etiópia. Já Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, participou esta manhã num evento sobre terrorismo em Cabo Delgado num evento paralelo à cimeira, assim como José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, que também já está em terras etíopes.

