Futebol: Petro de Luanda arrecadou primeiro triunfo na Liga dos Campeões africanos

Futebol

O Petro de Luanda venceu por 1-2 na deslocação ao terreno dos congoleses da AS Vita Club num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Tratou-se do segundo jogo e do primeiro triunfo para o clube angolano do Petro de Luanda nesta edição 2022/2023 da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Na segunda jornada os angolanos deslocaram-se ao terreno da AS Vita Club, equipa da República Democrática do Congo.

O Petro de Luanda conseguiu arrecadar os três pontos da vitória, vencendo por 1-2 fora de casa. Os golos foram apontados pelo brasileiro Tiago Azulão, aos 32 minutos, e pelo angolano Anderson Cruz, aos 65 minutos.

De notar que o único tento dos congoleses foi da autoria de Éric Benjamin Wabantu Kabwe aos 82 minutos.

Com este triunfo, a equipa angolana ocupa o primeiro lugar no Grupo A com quatro pontos, os mesmos que os argelinos da JS Kabylie, isto enquanto a AS Vita Club e os marroquinos do Wydad, que venceram na prova na época passada, ocupam o último lugar sem nenhum ponto.

No entanto, os congoleses e os marroquinos têm um jogo a menos visto que o confronto entre os dois clubes foi adiado para dia 3 de Março.

Recorde-se que na primeira jornada, em Luanda, os petrolíferos receberam os argelinos da JS Kabylie e empataram sem golos.

Na próxima jornada, a 24 de Fevereiro, os marroquinos do Wydad recebem os angolanos do Petro de Luanda, enquanto os argelinos da JS Kabylie se deslocam ao terreno da AS Vita Club a 25 de Fevereiro.

Troféu da Liga dos Campeões Africanos de futebol. © AFP - MOHAMED EL-SHAHED

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro