Luandenses dançam no carnaval 2023 ao som da kazuta e do semba

Cerca de 50 mil pessoas são esperadas esta tarde na Nova Marginal, no centro da capital angolana, para assistirem ao desfile central da classe A do carnaval de Luanda, dois anos depois da interrupção devido à covid-19. Este ano a organização homenageia a União de 17 de Setembro do município do Kilamba Kiaxi, pelo seu trabalho em prol da cultura.

A edição 2023 do carnaval angolano começou com as respectivas danças logo no sábado e domingo, com desfiles das classes infantil e da classe B de adultos.

Esta segunda-feira, acontece a partir das 16 horas na Nova Marginal de Luanda o acto central do carnaval da classe A que espera reunir, entre foliões e grupos carnavalescos, mais de 40 mil pessoas.

Manuel Damião, um dos responsáveis do grupo União Sagrada Esperança, garante que o grupo já esta preparado para ir ao palco da competição e que neste momento estão apenas à espera da hora. “Estamo-nos a preparar bem, na medida do possível. Começamos com preparação da comida, da farda. A farda já está toda preparada, já preparámos também a comida e aqui só estamos à espera da hora. Basta o autocarro chegar, nós vamos subir”, disse o responsável.

Por sua vez, o União Mundo da Ilha, um dos grupos mais titulados do carnaval de Luanda, faz saber que está tudo a postos para a grande festa. António Custódio, presidente do grupo, diz que a organização vai levar neste carnaval os hábitos e costumes que identificam o povo ilhéu. “Nós vamos falar da pesca e do que os arrastões têm feito no mar. Vamos falar da importância da agricultura para a economia e vamos tentar levar um bocadinho daquilo que nós sabemos fazer -aqui estamos no litoral- dançar. Esperamos ter um grupo organizado, um grupo disposto para dançar o carnaval”, disse o dirigente.

Manuel Gonçalves, vice-governador e coordenador do Entrudo de Luanda, diz que estão criadas todas as condições para o acto central, que regressa à rua este ano.“Todas as condições foram acauteladas, desde as questões que têm a ver com o asseguramento pela Polícia Nacional, pela equipa de bombeiros, pelo serviço de emergências médicas e por todo um corpo médico que temos aqui. Daí o nosso apelo para o grande público, a partir das 13 horas. Todo o aparato está a postos para receber o grande público”, assegurou o governante.

Recorde-se que 44 grupos carnavalescos -entre infantis e adultos, assim como um bloco de animação- desfilam no tapete vermelho da Nova Marginal de Luanda cujo pano cai na noite desta segunda-feira, 20 de Fevereiro.

