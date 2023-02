Edmilson Pedro: «Quero levar o nome de Angola aos Jogos Olímpicos-2024»

Judo

O primeiro torneio continental africano de judo este ano será entre 11 e 12 de Março em Tunes na Tunísia. Uma oportunidade para os atletas tentarem angariar pontos para alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos que decorrem em Paris em 2024.

Publicidade Continuar a ler

O objectivo dos judocas é atingir as Olimpíadas que no próximo ano vão decorrer na capital francesa, e os atletas angolanos não escapam à regra.

Nas próximas semanas, vários torneios vão decorrer no continente africano. O primeiro torneio continental será entre 11 e 12 de Março em Tunes na Tunísia, antes do de Argel na Argélia a 18 e 19 do mesmo mês.

Quanto ao torneio angolano, que decorre em Luanda, vai ser organizado de 8 a 9 de Abril.

A RFI falou com Edmilson Pedro, que é actualmente o judoca angolano que se apuraria para os Jogos Olímpicos devido à pontuação que tem na categoria de menos de 66 kg, ocupando o 56° posto no ranking mundial de apuramento para Paris-2024.

No ranking mundial, sem ser para os Jogos Olímpicos, que têm uma pontuação específica, o judoca angolana está no 37° lugar.

Em conversa com a RFI no Grand Slam de Paris, Edmilson Pedro, de 25 anos, afirmou que o único foco é estar presente nas próximas Olimpíadas.

RFI: O que representa o torneio em Paris?

Edmilson Pedro: Um grande torneio, uma grande competição. Isso faz-nos ganhar experiência. É um palco muito grande.

RFI: Qual é o objectivo que tem?

Edmilson Pedro: O objectivo são os Jogos Olímpicos, claramente.

RFI: O que é necessário para alcançar esse objectivo?

Edmilson Pedro: Preciso de mais preparação, e também de pontuar durante os campeonatos ao longo do ano. Tenho de participar no máximo de torneios para marcar pontos.

RFI: É complicado estar presente nos diferentes torneios?

Edmilson Pedro: É sempre complicado participar nos torneios porque precisas de muito dinheiro para estar presente.

RFI: Como surgiu a paixão pelo judo?

Edmilson Pedro: Comecei a praticar judo desde o berço. Foi uma modalidade adquirida pelos meus irmãos mais velhos. Eu também ganhei paixão pelo judo e comecei a trabalhar nisto. Fazer carreira no judo é complicado, mas quando temos um objectivo, um foco bem lá para cima, é só trabalhar.

RFI: O que representaria estar presente nos JO-2024?

Edmilson Pedro: É um dos meus sonhos estar presente nos Jogos Olímpicos em Paris. E depois quero também levar o nome da minha nação até este grande patamar.

Edmilson Pedro, judoca angolano 17-02-2023

Judo. Imagem de Ilustração. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro