Professores do ensino superior angolano retomam a greve por tempo indeterminado

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SINPES, retomou esta segunda-feira e por tempo indeterminado o movimento de greve que tinha suspendido a 1 de Novembro, na expectativa de negociar com o governo aumentos salariais e a atribuição de seguro de saúde para os professores universitários. Carlinhos Zassala, secretário do SINPES para Luanda e Bengo, explica que apesar do seu sindicato ter apresentado propostas ao executivo, não houve nenhuma contraproposta.