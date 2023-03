Angola anuncia cessar-fogo no Leste da RDC a partir de 7 de Março

Angola

Angola anunciou em comunicado "a cessação das hostilidades em toda a região Leste da RDC a partir das 12 horas de terça-feira dia 7 de Março de 2023". A decisão surge em seguimento da reunião sobre a paz e segurança na região leste da República Democrática do Congo, realizada em Addis Abeba.

Publicidade Continuar a ler

Em seguimento da reunião sobre a paz e segurança na região dos Grandes Lagos, realizada em Addis Abeba, na Etiópia, a 17 de Fevereiro de 2023, os chefes de Estado e de governo mandataram Angola, em coordenação com o facilitador, designado pela Comissão da África Oriental, Uhuru Kennyatta, a manter contacto com a liderança do M23, no sentido de transmitirem as decisões tomadas no encontro em Addis Abeba.

Como já tinha avançado em entrevista à RFI, João Lourenço, uma delegação angolana tem mantido contacto com a liderança do M23 desde o dia 28 de Fevereiro.

Num comunicado emitido na página Facebook da presidência angolana, o Presidente angolano anuncia que se deslocou a Kinshasa, na República Democrática do Congo, esta sexta-feira, 3 de Março, uma delegação liderada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente, para informar o Presidente da República Democrática do Congo, Felix Antoine Tshisekedi, dos resultados dos contactos mantidos com a liderança do M23.

Angola apelou as partes a cumprirem "com a letra e o espírito das decisões das várias cimeiras sobre o processo de paz e segurança na região Leste da RDC".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro