Emmanuel Macron em Luanda, "Angola tem sido uma janela de oportunidades"

Angola

Especialista em Relações Internacionais do Instituto Superior de Angola, Horácio Nsimba.

Esta sexta-feira, 3 de Março, o Presidente francês visita pela primeira vez Angola. Emmanuel Macron foi recebido pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Publicidade Continuar a ler

A visita do Presidente francês a Angola estava inicialmente prevista para Maio de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia da Covid-19. Uma visita que tem no topo da agenda o sector agrícola e agro-alimentar.

"Desta visita podemos esperar o fortalecimento das relações entre os dois países, que já existem há décadas", descreve o especialista em Relações Internacionais do Instituto Superior de Angola, Horácio Nsimba.

O analista e membro do partido de oposição Bloco Democrático lembra que "a Europa e a França, mais especificamente, precisam cada vez mais de África. Angola tem sido uma janela de oportunidades. Neste momento é crucial que o Presidente francês venha para aprofundar as relações empresariais, do sector da agricultura ou de formação. Estes são elementos fundamentais nestas relações bilaterais".

"A produção agrícola continua a ser cara em Angola. Há uns anos era mais fácil comprar fora do que produzir cá porque faltam infra-estruturas", lembra o analista. "Antes de falar de agricultura seria bom que o Presidente francês, com a sua comitiva de empresário, pudesse procurar soluções quanto às infra-estruturas. Temos produtos de campo que não chegam aos mercados porque se estragam pelo caminho. É preciso encontrar plataformas de restruturação dos meios de comunicações, energias e água", alerta o também membro do partido Bloco Democrático.

O chefe de Estado francês é acompanhado por investidores e fornecedores de soluções para a agricultura. "Desta vez seria importante que a visita tivesse impactos no sector agrícola porque a França é um país com experiência e porque Angola precisa de uma indústria tecnológica", defendeu.

"Angola têm condições climatéricas e de solo para poder apostar na produção alimentos orgânicos para exportação", acredita Horácio Nsimba.

Os empresários franceses estão presentes em Angola em três grandes sectores, o mais importante é o sector petrolífero (TotalEnergies, a maior operadora do País), a indústria de cerveja, com o grupo Castel e com presença da logística e dos transportes. "Acredito que o Presidente vem procurar novas oportunidades porque a Europa está a viver um período especial e precisa de muito mais investimentos em petróleo e gás", concluiu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro