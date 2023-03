Emmanuel Macron recebido por João Lourenço no Palácio Presidencial.

Angola

O chefe de Estado francês está em Luanda onde participou esta manhã ao fórum económico na capital angolana. Um encontro que contou com a presença de cerca de 50 empresários francesas e que tem no topo da agenda o sector agrícola e agro-alimentar.

Emmanuel Macron foi recebido por João Lourenço no Palácio Presidencial. Os chefes de Estado francês e angolano identificaram as necessidades do sector privado para desenvolver novas parcerias e projectos entre os dois países.

Em Luanda, o Presidente francês assinou parcerias para desenvolver o sector agrícola em Angola, neste que é um dos principais países petrolíferos africano e onde a insegurança alimentar continua a ser uma ameaça.

As trocas comerciais entre Angola e França representam um investimento francês no valor de dois mil milhões de dólares em 2022, o maior registo nos últimos cinco anos.

Perto de cinquenta empresas francesas participaram esta sexta-feira, 3 de Março, no fórum económico de Luanda, confirmando o interesse que Angola suscita em matérias agrícolas e agro-alimentares.

No encontro foi feito um levantamento e identificados os sectores-chave para desenvolver a produção de produtos como a mandioca, milho, soja, algodão, café, cereais, criação de ovinos e bovinos; piscicultura.

Estas parcerias produtivas pretendem construir sectores integrados, para atingir uma soberania alimentar em Angola. Os empresários franceses não vão, apenas, investir no sector da agricultura, mas também em infra-estruturas, água, energia.

No fórum económico em Luanda foi anunciado um empréstimo da Agência Francesa de Desenvolvimento no valor de 150 milhões de euros para resiliência climática e segurança hídrica em Angola, confirmado um apoio à revitalização do sector do café em Angola, bem como rubricado um acordo de parceria para o desenvolvimento agrícola entre profissionais do sector privado francês e angolano.

