Futebol: Segunda derrota para o Petro de Luanda na Liga dos Campeões africanos

O Petro de Luanda perdeu em casa, no Estádio 11 de Novembro, por 0-2 frente aos marroquinos do Wydad, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Tratou-se do quarto jogo e da segunda derrota para o clube angolano do Petro de Luanda nesta edição 2022/2023 da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Na quarta jornada os angolanos receberam e perderam por 0-2 frente aos marroquinos do Wydad, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O jogo ficou apenas definido na segunda parte com golos apontados por Arsène Zola Kiaku, aos 59 minutos, e por Bouly Junior Sambou, aos 90 minutos.

Com esta derrota, a equipa angolana ocupa o terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos, atrás dos argelinos da JS Kabylie com sete, e dos marroquinos do Wydad com nove, estes últimos venceram a prova na época passada. De notar que os congoleses da AS Vita Club ocupam o último lugar com três pontos. Nesta quarta jornada a equipa da RDC perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno da equipa argelina.

Recorde-se que na segunda jornada, na República Democrática do Congo, os petrolíferos tinham vencido por 1-2 na deslocação ao terreno da AS Vita Club, o único triunfo até agora do Petro de Luanda nesta prova.

Na próxima jornada, a 18 de Março, os argelinos da JS Kabylie recebem os angolanos do Petro de Luanda, enquanto os marroquinos do Wydad se deslocam ao terreno da AS Vita Club a 25 de Fevereiro.

De referir ainda que a única equipa apurada para os quartos-de-final é o Raja Casablanca, o clube marroquino que tem um percurso 100% vitorioso com quatro triunfos em quatros jogos no Grupo C, contabilizando 12 pontos. Na quarta jornada, os marroquinos venceram por 1-3 na deslocação ao terreno do Horoya AC (Guiné-Conacri).

A Liga dos Campeões Africanos. © REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

